朝比奈彩、花粉から肌を守るスプレーをおすすめ「大事だと思う」

朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のスキンケア雑談｜長年愛用のアイテムから気になるアイテムまでいろいろ【花粉がやばい！】』という動画を投稿。雑談企画の中で、花粉症だという朝比奈さんが愛用品を紹介してくれました。

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朝比奈さんが花粉対策のために使っているアイテムがこちら！

■イハダの花粉等付着抑制スプレー

イハダ / アレルスクリーン EX (花粉等付着抑制スプレー)

特許技術「微粒子吸着防止技術」によってイオンの透明ベールを作り、空気中の花粉・ウイルス・PM2.5が肌や髪に付着することを抑制するというスプレー。

約4時間おきに1日3〜5回使用可能で、メイクの上からも使えます。

公式サイトによると、参考小売価格は50gが税込990円、100gが税込1,760円です。

■肌トラブルを防ぐために使いたいスプレー

朝比奈さんは、こちらの商品を話題に出すと、「あれをずっとやってたの」「あれめっちゃいいのよ」「最近さ、小さいサイズとかも出てたりしない？」とコメント。

そして、最近購入したもののまだ使っていないというスタッフに「使った方がいいんじゃない」「大事だと思う。本当に」とおすすめしていました。

また、同ブランドの「薬用バーム」も乾燥する時期に使っていると話し、低刺激な肌荒れ対策ブランドとして信頼を置いているようでした。

■動画もチェック

動画では、他にも朝比奈さんの愛用品が紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね！