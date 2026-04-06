高知県警察学校で4月6日、入校式が行われ、82人が警察職員としての決意を新たにしました。高知県南国市の高知県警察学校で行われた入校式には、高知県警に採用された警察官51人と一般職員31人の合わせて82人が出席しました。式では1人ずつ名前が読み上げられ、県警の岩田康弘本部長が代表者に辞令を交付しました。また初任科生を代表して臼田心巡査が治安を守る警察職員としての決意を述べました。式では岩田康弘本部長が「県民へ