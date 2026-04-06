指示を出す円谷英二／『現代の主役 ウルトラQのおやじ』より NHKは、ゴジラやウルトラマンを生み出した特撮監督 円谷英二に迫る「英雄たちの選択 円谷英二 時代がつくった“特撮の神様”」をNHK BSで4月6日21時から放送する。BSP 4Kでも8日8時30分から放送する。 時代劇映画が主流の昭和初期、彼の特撮技術が一躍脚光を浴びたのは、国策の戦意高揚映画がきっかけだった。ところがその活躍があだとなり、戦後は公職追放を受