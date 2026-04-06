アドヴァングループ [東証Ｓ] が4月6日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結営業利益は前の期比29.1％減の22.3億円になったが、27年3月期は前期比25.4％増の28億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を40円→100円(前の期は40円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当40円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比30.5％減の5.9億円