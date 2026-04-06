6日、フィリピン・フォートマグサイサイ基地での開幕式に出席した、陸自第2普通科連隊の島田昌樹連隊長（左端）や米国やフィリピンの司令官ら（共同）【マニラ共同】日本と米国、フィリピンなどによる合同軍事演習「サラクニブ」が6日、フィリピンで始まり、北部ルソン島のフォートマグサイサイ基地で開幕式が開かれた。陸上自衛隊が初めて本格参加し、約420人の部隊を派遣した。自衛隊とフィリピン軍の相互往来を容易にする円滑