シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店原宿警察署前の交差点そばにある「Deus Ex Machina Harajuku（でうす えくす まきなはらじゅく）」。シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店ともいえる原宿店。1階がカフェで、2階がアパレルになっています。1階カフェ天井は吹き抜けで高く、広々ゆったりとした店内。原宿には、ゆったりと過ごせるカフェが少ないので貴重なお店です。スピーカーはさりげなく「