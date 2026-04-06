原宿「Deus Ex Machina Harajuku」に新メニュー登場！【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドVol.103】
シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店
原宿警察署前の交差点そばにある「Deus Ex Machina Harajuku（でうす えくす まきなはらじゅく）」。
シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店ともいえる原宿店。1階がカフェで、2階がアパレルになっています。
天井は吹き抜けで高く、広々ゆったりとした店内。原宿には、ゆったりと過ごせるカフェが少ないので貴重なお店です。
スピーカーはさりげなく「田口音響研究所」のもので、さすが人気アパレルブランドのカフェ。
おひとり様、カップル、グループ、それぞれに合わせた席があるので、シチュエーションに合わせて素敵な時間を過ごせるにゃー♪
モーターサイクル、サーフィン、スケートボードなどのカルチャーが融合した「Deus Ex Machina」。カフェの合間に見ているだけでも、ワクワク楽しめるフロアです。
人気スイーツの雪山のようなゼリー
真っ白な雪山のようなゼリー。見た目のインパクトもあり、人気のスイーツメニューです。
“素材の味をそのままに楽しむ”との思いから誕生したゼリーで、砂糖不使用ホイップ、アイス、自家製ゼリーの3層仕立てで、甘さ控えめな“大人のための贅沢ゼリー”となっています。
砂糖不使用の真っ白なホイップの中に、特製コーヒーリキュールとコーヒーアイス、自家製コーヒーゼリー。ほろ苦さと、なめらかなのど越しで、あっという間にペロリのおいしさです。
こちらも、砂糖不使用の真っ白なホイップの中に、抹茶アイスと抹茶ゼリーが入っています。抹茶は、贅沢に愛知県西尾産の最高級品を使用。上品な抹茶の香りと渋みで、大満足の一品に仕上がっています。
新登場！ ベーグルサンド
2026年4月15日（水）スタートの新メニュー“ベーグルサンド”。スイーツ系、食事系合わせて約10種類が登場します。選び抜かれたベーグルは、もっちりとしたウマウマベーグル。
どのドリンクにも合いますが、特にコーヒーとの組み合わせがおすすめとのこと。カフェのコンセプト“オールデイブレックファスト”にピッタリの新メニューです。
じっくり煮込まれたやわらかな豚肉と、エスプレッソソースの組み合わせが最強の「プルドポークベーグル」。モーニングはもちろんですが、ボリュームもあるのでランチにもおすすめです。
バナナ、ブルーベリー、ベーグルの間違いない組み合わせ。スイーツとしても大満足の一品です。
オシャレで、大人の秘密基地のような素敵な空間で、おいしい時間を過ごしてにゃー♪
■Deus Ex Machina Harajuku（でうす えくす まきなはらじゅく）
住所：東京都渋谷区神宮前2-32-5 Bprスクエア神宮前1
TEL：03-6447-4949
時間：9〜20時
定休日：無休
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。