シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店

原宿警察署前の交差点そばにある「Deus Ex Machina Harajuku（でうす えくす まきなはらじゅく）」。

シドニー発のブランド「Deus Ex Machina」の日本旗艦店ともいえる原宿店。1階がカフェで、2階がアパレルになっています。

1階カフェ

天井は吹き抜けで高く、広々ゆったりとした店内。原宿には、ゆったりと過ごせるカフェが少ないので貴重なお店です。

スピーカーはさりげなく「田口音響研究所」のもので、さすが人気アパレルブランドのカフェ。

おひとり様、カップル、グループ、それぞれに合わせた席があるので、シチュエーションに合わせて素敵な時間を過ごせるにゃー♪

2階アパレルフロア

モーターサイクル、サーフィン、スケートボードなどのカルチャーが融合した「Deus Ex Machina」。カフェの合間に見ているだけでも、ワクワク楽しめるフロアです。



人気スイーツの雪山のようなゼリー

「コーヒーゼリー」、「抹茶ゼリー」 各900円

真っ白な雪山のようなゼリー。見た目のインパクトもあり、人気のスイーツメニューです。

“素材の味をそのままに楽しむ”との思いから誕生したゼリーで、砂糖不使用ホイップ、アイス、自家製ゼリーの3層仕立てで、甘さ控えめな“大人のための贅沢ゼリー”となっています。

「コーヒーゼリー」

砂糖不使用の真っ白なホイップの中に、特製コーヒーリキュールとコーヒーアイス、自家製コーヒーゼリー。ほろ苦さと、なめらかなのど越しで、あっという間にペロリのおいしさです。

「抹茶ゼリ」

こちらも、砂糖不使用の真っ白なホイップの中に、抹茶アイスと抹茶ゼリーが入っています。抹茶は、贅沢に愛知県西尾産の最高級品を使用。上品な抹茶の香りと渋みで、大満足の一品に仕上がっています。



新登場！ ベーグルサンド

2026年4月15日（水）スタートの新メニュー“ベーグルサンド”。スイーツ系、食事系合わせて約10種類が登場します。選び抜かれたベーグルは、もっちりとしたウマウマベーグル。

どのドリンクにも合いますが、特にコーヒーとの組み合わせがおすすめとのこと。カフェのコンセプト“オールデイブレックファスト”にピッタリの新メニューです。

「プルドポークベーグル」850円、「ハンドドリップコーヒー（ホット）」750円。

じっくり煮込まれたやわらかな豚肉と、エスプレッソソースの組み合わせが最強の「プルドポークベーグル」。モーニングはもちろんですが、ボリュームもあるのでランチにもおすすめです。

「バナナブルーベリーベーグル」750円

バナナ、ブルーベリー、ベーグルの間違いない組み合わせ。スイーツとしても大満足の一品です。

オシャレで、大人の秘密基地のような素敵な空間で、おいしい時間を過ごしてにゃー♪



■Deus Ex Machina Harajuku（でうす えくす まきなはらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前2-32-5 Bprスクエア神宮前1

TEL：03-6447-4949

時間：9〜20時

定休日：無休



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