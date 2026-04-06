【第15話】 4月5日 公開 第15話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月5日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第15話「乳首とれちゃった」をヤンマガWebで公開した。 第15話では、ベテランのシンママこゆきが、「乳首とれちゃった……」と言って、タオルにくるんだものを持ってくる。それは――。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のペ}