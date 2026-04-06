マツダは中東情勢の悪化を受け、来月まで中東向けの車の生産を一時中止すると発表しました。 マツダによりますとサウジアラビアやＵＡＥ、イスラエルなど、中東向けに生産している車両について、今月と来月の２か月間生産を見合わせるということです。 ６月以降については現地の状況を見ながら判断するとしています。 マツダはホルムズ海峡の封鎖で出荷できない車が積み上がったため、生産停止を決めたとしています。 対象は中