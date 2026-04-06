欅坂46のデビューシングル『サイレントマジョリティー』のリリースから4月6日で10年を迎えた。 （関連：平手友梨奈、長濱ねる、今泉佑唯、佐藤詩織……各分野で活躍する櫻坂46（旧：欅坂46）卒業メンバーの進路） 表題曲「サイレントマジョリティー」は2016年のアイドルシーンにおいて、紛れもなくひとつの転換点となった楽曲だった。それは単に、乃木坂46に続く坂道シリーズの新