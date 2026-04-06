【モデルプレス＝2026/04/06】女優の川栄李奈が4月5日、自身のInstagramを更新。姉と子供たちとの沖縄旅行中のショットを公開した。【写真】31歳2児のママ女優「可愛らしい」子供が写り込んだ沖縄旅行ショット◆川栄李奈、子供＆姉と沖縄旅行満喫川栄は「お姉ちゃんと子供たちと沖縄旅行 長い間韓国に行ってたのでなんでも買ってやる、好きなものを選べ！！と、特大の甘やかし」とコメントし、旅行中のショットを複数枚投稿。子供