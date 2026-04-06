2児の母・川栄李奈、子供＆姉と沖縄へ 旅行ショットに反響「貴重」「可愛らしい手」
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の川栄李奈が4月5日、自身のInstagramを更新。姉と子供たちとの沖縄旅行中のショットを公開した。
【写真】31歳2児のママ女優「可愛らしい」子供が写り込んだ沖縄旅行ショット
川栄は「お姉ちゃんと子供たちと沖縄旅行 長い間韓国に行ってたのでなんでも買ってやる、好きなものを選べ！！と、特大の甘やかし」とコメントし、旅行中のショットを複数枚投稿。子供の手が写り込んだ写真を公開したほか、オーバーサイズのシャツからショートパンツをのぞかせたカジュアルなコーディネートショットでは、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ポーズ可愛い」「スタイル抜群」「素敵なお母さん」「お子さんの姿が写ってるの貴重」「可愛らしい手」などの声が上がっている。
川栄は2019年5月に俳優の廣瀬智紀との結婚、および妊娠を発表し、同年11月に第1子を出産。2023年6月30日には第2子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳2児のママ女優「可愛らしい」子供が写り込んだ沖縄旅行ショット
◆川栄李奈、子供＆姉と沖縄旅行満喫
川栄は「お姉ちゃんと子供たちと沖縄旅行 長い間韓国に行ってたのでなんでも買ってやる、好きなものを選べ！！と、特大の甘やかし」とコメントし、旅行中のショットを複数枚投稿。子供の手が写り込んだ写真を公開したほか、オーバーサイズのシャツからショートパンツをのぞかせたカジュアルなコーディネートショットでは、スラリとした美しい脚を見せている。
◆川栄李奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ポーズ可愛い」「スタイル抜群」「素敵なお母さん」「お子さんの姿が写ってるの貴重」「可愛らしい手」などの声が上がっている。
川栄は2019年5月に俳優の廣瀬智紀との結婚、および妊娠を発表し、同年11月に第1子を出産。2023年6月30日には第2子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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