森永製菓はこのほど、「ホットケーキミックス」「ココア」「甘酒」「ゼラチン」の商品アンバサダーに時短料理研究家の若菜まりえさんを起用し、4月2日から、レシピ企画『天使のちょいハピレシピ』を開始した。各商品を用いた若菜まりえさん監修の“簡単だけど心が踊る”レシピを、2027年3月まで、公式SNS(インスタグラム、X)で紹介する。年間で計17本のレシピ投稿を予定している。4月のレシピでは、「ホットケーキミックス」を使っ