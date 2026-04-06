“簡単だけど心が踊る”レシピ展開、「ホットケーキミックス」など4商品で/ 若菜まりえさん起用、オリジナルマグカップのプレゼント企画も【森永製菓】

森永製菓はこのほど、「ホットケーキミックス」「ココア」「甘酒」「ゼラチン」の商品アンバサダーに時短料理研究家の若菜まりえさんを起用し、4月2日から、レシピ企画『天使のちょいハピレシピ』を開始した。

各商品を用いた若菜まりえさん監修の“簡単だけど心が踊る”レシピを、2027年3月まで、公式SNS(インスタグラム、X)で紹介する。年間で計17本のレシピ投稿を予定している。

4月のレシピでは、「ホットケーキミックス」を使った「豆腐ときなこのマグカップケーキ」と、「純ココア」を用いた「ココアスプレッドベーグル」の2つを公開した。

若菜さんは就任にあたり、「『天使のちょいハピレシピ』を繰り返し作っていただき“定番の味”となって次世代に継承されることを願っています」と語った。

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また、企画展開に合わせて、店頭キャンペーンも一部店舗で開始した。4月のキャンペーンとして、「豆腐ときなこのマグカップケーキ」作りに使えるオリジナルの耐熱マグカップをプレゼントする。

「ホットケーキミックス」や「ケーキシロップ」など、対象商品を2個以上購入した人向けのキャンペーンで、オリジナルマグカップを数量限定で提供する。

◆森永製菓･公式インスタグラム / 公式X