4日、5日にMUFG STADIUM（国立競技場）にてONE OK ROCKがオーガナイズしたライブイベント『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』が開催され、2日間で約12万人を動員した。日本の音楽シーンを牽引するトップランナーたちが集結し、この日限りの圧巻のパフォーマンスで会場を訪れたファンを魅了した。【ライブ写真多数】ONE OK ROCK、UVERworld、YOASOBIのステージショットがたっぷり！コラボショッ