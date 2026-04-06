カンテレ「おかべろ」が４日に放送され、ナインティナイン・岡村隆史、ＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明がＭＣを務めた。この日は、フットボールアワー・岩尾望、後藤輝基をゲストに招いた。「Ｍ−１グランプリ２００３」で３代目王者に輝いて以降、引っ張りだこの２人の「私生活」にスポットを当てた。石田から「岩尾さん、１００万円越えの高級時計をコレクション」と紹介されると、岩尾は「そんな、めっちゃ高いのは買ってな