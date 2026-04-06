カンテレ「おかべろ」が４日に放送され、ナインティナイン・岡村隆史、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・石田明がＭＣを務めた。

この日は、フットボールアワー・岩尾望、後藤輝基をゲストに招いた。

「Ｍ−１グランプリ２００３」で３代目王者に輝いて以降、引っ張りだこの２人の「私生活」にスポットを当てた。

石田から「岩尾さん、１００万円越えの高級時計をコレクション」と紹介されると、岩尾は「そんな、めっちゃ高いのは買ってないですけど…」と苦笑。この日の収録でも身に付けていた約１６０万円の「ロレックス エクスプローラー」を照れながら見せた。

岩尾は「最初買って。つけていくの恥ずかしくて。２カ月ぐらいずっと、うちのリビングだけでつけて…。まず、こいつ（後藤）に『なんやねん…。急にこんなん、つけ出しよって…』みたいに見られるんじゃないか？言われるんじゃないか？それが恥ずかしくて…」と笑わせた。

岩尾のコレクションは、購入時点の価格として「ロレックス エクスプローラー」１０９万円、「ロレックス・デイトナ」２３０万円、「ロレックス エクスプローラー」１６５万円、「ロレックス・プレシジョン」１２０万円、「パテック・フィリップ」１９５万円などが紹介された。総額８００万円以上の豪華ラインアップに後藤は「もう、これだけで、なんぼやねん…」と驚いていた。