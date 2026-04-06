東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が6日、自身のXを更新。3月のFX取引は2000万円以上の利益を出していたが今回、新たな株を仕込んだことを報告した。【画像】気になる！FXで2400万円の利益→水谷隼が買った株の銘柄定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「FXも3月好調でしたFX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う何より攻略法の糸口が見えてき