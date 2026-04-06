高市早苗首相が2026年4月6日、参院予算委の集中審議に出席した。SNSでは、国民民主党所属の足立康史参院議員からの質問に応じた高市氏の「珍発言」に注目が集まっている。「古い政治やめて」に悠然と......足立氏は、高市氏と国民・玉木雄一郎代表による「令和8年度税制改正法案及び令和8年度予算について年度内の早期に成立させる」との合意を引き合いに、年度内の成立が叶わなかったとして「根本原因、何できていないんだと」と