4月5日付けの男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉“頭残し”が減った？松山英樹のスイングにある変化米国男子ツアー「バレロ・テキサスオープン」を制したJ.J.スポーン（米国）が、13位から自己ベストとなる5位に浮上した。今大会で8位タイに入った久常涼は、9ランクアップの55位。自己ベスト更新となった。21位タイで終えた松山英樹はランキング14位をキープ。日本勢2番以下は久常、中島啓太（124位）、金谷拓実（126