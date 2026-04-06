久常涼が自己ベスト55位浮上 松山英樹は14位キープ【男子世界ランキング】
4月5日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉“頭残し”が減った？ 松山英樹のスイングにある変化
米国男子ツアー「バレロ・テキサスオープン」を制したJ.J.スポーン（米国）が、13位から自己ベストとなる5位に浮上した。今大会で8位タイに入った久常涼は、9ランクアップの55位。自己ベスト更新となった。21位タイで終えた松山英樹はランキング14位をキープ。日本勢2番以下は久常、中島啓太（124位）、金谷拓実（126位）、比嘉一貴（137位）、金子駆大（193位）と続いている。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のキャメロン・ヤング（米国）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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