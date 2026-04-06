第一三共ヘルスケアは2026年3月24日、働く人を対象とした「健康とセルフケアの実態調査 2026」の結果を発表した。本調査は、2026年2月13日〜16日の期間、全国の20代〜60代の働く男女1,000名を対象に、インターネット調査(楽天インサイトへの委託)にて行われた。○「睡眠休養感」の欠如と労働生産性への影響ビジネスパーソンの睡眠休養感自身の睡眠について、「実際の睡眠時間よりも睡眠への満足度が低い」と回答した人は68.2%にの