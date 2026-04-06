海上自衛隊の艦船などで食べられている「呉海自カレー」を飲食店で味わえる取り組みが今年度もスタートしました。 呉市中心部のれんがどおりで行われた「呉海自カレー」の出航式には、呉地方総監をはじめとした自衛隊関係者なども出席しました。 海上自衛隊呉地方総監部 松本完 総監「普段は海の守りの最前線にある艦艇の味を、この呉の地で楽しめることはこの街ならではの魅力です」 「呉海自カレー」