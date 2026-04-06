日本サッカー協会(JFA)は6日、日本女子代表(なでしこジャパン)のリア・ブレイニーコーチが契約満了により退任することを発表した。今月のアメリカ遠征からチームを離れる。ブレイニーコーチはオーストラリア出身で、ニルス・ニールセン監督体制になった2025年からなでしこジャパンのコーチに就任。今年3月には母国で女子アジアカップ優勝を経験した。今月にニールセン監督の退任が発表されたなかでもアメリカ遠征のスタッフ