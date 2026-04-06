【その他の画像・動画等を元記事で観る】 22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）の春ライブ『22/7 LIVE「15」』が、4月4日、東京国際フォーラム ホールCにて開催された。 ■ついに、ステージ上に揃った15人 秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト、22/7。春ライブ『22/7 LIVE「15」』。3期生を迎え15人体制となった完全体で初めて挑む