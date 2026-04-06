韓国俳優のチェ・ジウ（50）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。長女との日常を公開し、笑顔あふれる母親の姿を披露した。【写真】「ママに似てて可愛い」50歳になったチェ・ジウ、笑顔あふれる長女との日常※6枚目からチェ・ジウは「Little moments from March」とつづり、最新のプライベートショットを複数枚アップ。投稿された写真には、カフェで楽しげに談笑する姿や、長女を優しく見守りながら撮影する姿、大き