『冬ソナ』から24年 50歳になったチェ・ジウ、長女とのほのぼの日常に反響「ママに似てて可愛い」「世界一素敵なママ」
韓国俳優のチェ・ジウ（50）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。長女との日常を公開し、笑顔あふれる母親の姿を披露した。
【写真】「ママに似てて可愛い」50歳になったチェ・ジウ、笑顔あふれる長女との日常 ※6枚目から
チェ・ジウは「Little moments from March」とつづり、最新のプライベートショットを複数枚アップ。投稿された写真には、カフェで楽しげに談笑する姿や、長女を優しく見守りながら撮影する姿、大きな被り物をした長女に満面の笑みを向けるなど、母としての幸せあふれる表情が収められている。
ほかにも、長女と並び一緒に日本のお菓子を選ぶ姿、大きなぬいぐるみを背負い歩く長女の姿など、家族で過ごすほほ笑ましい時間も披露。飾らない日常のシーンが多く捉えられており、トップ俳優の顔とはまた違う、温かな親子の姿が伝わってきた。
コメント欄には「娘さん、後ろ姿、ママに似てて可愛い」「可愛い親子」「お嬢ちゃまとのフォトはほのぼのします」「世界一素敵なママ 娘ちゃんも可愛い」「幸せが溢れている」などと反響が集まっている。
チェ・ジウは、2003年〜04年にアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『冬のソナタ』や『天国の階段』に出演。18年に結婚し、20年に第1子・長女を出産した。
【写真】「ママに似てて可愛い」50歳になったチェ・ジウ、笑顔あふれる長女との日常 ※6枚目から
チェ・ジウは「Little moments from March」とつづり、最新のプライベートショットを複数枚アップ。投稿された写真には、カフェで楽しげに談笑する姿や、長女を優しく見守りながら撮影する姿、大きな被り物をした長女に満面の笑みを向けるなど、母としての幸せあふれる表情が収められている。
コメント欄には「娘さん、後ろ姿、ママに似てて可愛い」「可愛い親子」「お嬢ちゃまとのフォトはほのぼのします」「世界一素敵なママ 娘ちゃんも可愛い」「幸せが溢れている」などと反響が集まっている。
チェ・ジウは、2003年〜04年にアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『冬のソナタ』や『天国の階段』に出演。18年に結婚し、20年に第1子・長女を出産した。