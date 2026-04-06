ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」において、「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第3弾」を開始した。期間は5月10日まで。 抽選でオリジナルグッズプレゼント 人気作品「銀魂」コラボキャンペーンの第3弾。専用フォームからエントリーした人を対象に、抽選でオリジナルグッズなどをプレゼントする。 景品は2種類あり、「Aコース」は銀魂総動員アクリルス