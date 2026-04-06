日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）の「ケンタッキーフライドチキン」が、“ちゅるん”とした食感が楽しい新感覚のゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」シリーズを4月8日から期間限定で発売します。ブルーハワイとピンククランベリーの2種類のフレーバーが登場します。【えっ！】見た目もかわいい！食感ちゅるん！新商品「ちゅる〜りぃ」をもっと！若年層をメインターゲットにしたという「ちゅる〜りぃ」は、新