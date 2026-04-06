日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）の「ケンタッキーフライドチキン」が、“ちゅるん”とした食感が楽しい新感覚のゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」シリーズを4月8日から期間限定で発売します。ブルーハワイとピンククランベリーの2種類のフレーバーが登場します。

【えっ！】見た目もかわいい！ 食感ちゅるん！ 新商品「ちゅる〜りぃ」をもっと！

若年層をメインターゲットにしたという「ちゅる〜りぃ」は、新たな来店動機の創出を目指して開発された新シリーズ。見た目の楽しさと食感の面白さを両立したドリンクカテゴリーに挑戦したということです。

新商品は、レモネードソーダをベースにしたフレーバーに“ちゅるん”としたクラッシュレモンゼリーを組み合わせた一品で、レモン果汁とレモンピールを使用したゼリーが、各フレーバーの甘みの中で爽やかなアクセントを楽しめるようになっています。

新商品を開発した担当者は「ゼリーを使用したドリンクの開発は、当社として約14年ぶりの挑戦でした。そのため、食材の仕様設計から、オペレーションの検討まで、各工程を一つずつ丁寧に検証しながら開発を進めました」と述懐。

苦労した点として「シロップの調整」と挙げながら「レモンゼリーとの相性を見極めながら、風味や色味、比重のバランスをフレーバーごとに細かく調整しました。こうした試行錯誤を重ねることで、見た目の楽しさ、味わい、そして“ちゅるん”とした食感を同時に楽しめる、新しいドリンク体験を実現することができました」とコメントしています。

価格は両フレーバーともに440円（税込み）です。