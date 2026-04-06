4月6日から全国一斉に春の全国交通安全運動が始まった。高知県庁では出発式が行われ、高知県交通安全協会や県警の交通機動隊など約100人が参加。高知県交通安全指導員協議会の須賀不二男会長が交通安全宣言を読み上げました。今回の重点目標は『通学路・生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保』『「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上』『自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール