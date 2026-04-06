6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）が、4月11日から日本テレビ系で放送される。それに先立って、初回ゲスト・志尊淳との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビ