俳優の森将栄（もり・まさたか／30）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。芸能活動から引退することを報告した。【写真】引退発表全文＆大内宿で名物そばをがっつく森将栄森は【ご報告】を題し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度芸能活動を引退させて頂くことに致しました」と報告。事務所やファンなどに感謝の言葉をつづった。今後については「これからの30代は一般職への転進となりますが…」とし、「これ