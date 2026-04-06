【第43話】 無料公開期間：4月12日まで 第43話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは4月6日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第43話「ボーイッシュ彼女との関係を周りに言いたすぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は4月12日まで。 第43話では、サッカー練習を終えたあきらと大地が手を繋いで帰っていると