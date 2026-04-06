中国メディアの看看新聞網はこのほど、フランスのマクロン大統領が前言を翻して、6月中旬に議長国として自国で開催するG7首脳会議に中国を招待しないことを決めた理由は、対米対策を含めて日本との提携を望んでいると論じる記事を発表した。マクロン大統領は2025年12月に中国を訪問した時期を中心に、G7首脳会議に中国を招待することを検討し、ドイツなどとも相談していたとされる。多くの人が、このことで中仏、ひいては中国と欧