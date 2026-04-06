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クリーブランド・キャバリアーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年4月6日（月）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 117 - 108 インディアナ・ペイサーズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対インディアナ・ペイサーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォータ}