ソシエダ久保建英、物語をなぞる若き天才の軌跡と2026年大会への期待スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は、2026年の北中米ワールドカップ（W杯）を控えるなかで、日本サッカー界の希望として大きな注目を集めている。海外メディア「ESPN」は「新しいキャプテン翼」と表現し、漫画『キャプテン翼』の主人公である大空翼になぞらえて、24歳のレフティーが日本を歴史的な成功へと導く可能性を報じている。