◇NBAレイカーズーマーベリックス（2026年4月5日アメリカン・エアラインズ・センター）レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）の敵地マーベリックス戦で先発出場。前半から得意の3Pシュートを2本決めるなど14得点の躍動。チームは61ー67と6点ビハインドで前半を折り返した。レイカーズは主力のルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが負傷離脱。残りレギュラーシーズンは欠場し、プレーオフ1回戦も欠場が濃厚