4日朝、秋田市の秋田大学前の道路でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、4日午前9時半ごろ、秋田市手形学園町の県道を歩いていた20代の女性が、道路上にいた体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、クマは秋田大学の正門付近から北方向に去ったということです。建物からは10メートルほどの場所で