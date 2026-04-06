■マンション高騰の裏で、在庫にだぶつき都心の中古マンションの価格上昇にやや変化がみられる。市場調査の一つによると、1月の平均成約価格は前月比0.6％下げ、1坪あたり688万円程度だった。つい最近まで上昇が続いていた、中古マンションの価格に頭打ちの傾向がみられる。これからマンションの購入を考えている人たちにとっては、ほっと胸をなでおろす変化といえるだろう。近年の都心中古マンションの価格は、あまりに急速に上昇