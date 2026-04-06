とちぎテレビ 2026年04月06日午前08時17分ごろ、神奈川県西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは140km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．５と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 提供：ウェザーニューズ