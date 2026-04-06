「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。 有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！ ラウンドに向けた朝の準備は「ほぐす」「広げる」「締める」の3段階で行なう！ 全身の可動域を広げましょう！ 体を徐々に目覚めさせ球を打つ準備をしていく 「ラウンド前の練習場では、