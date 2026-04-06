元林野庁の職員で「森林業漫画家」として活動する平田美紗子さん＝札幌市イラストを通じて森と人をつなげたい―。森林にまつわる魅力を伝える漫画家が札幌市にいる。林野庁で働く傍ら多数の作品を手がけ、2月に早期退職。「森林業漫画家」として新たな道を歩み始めた平田美紗子さん（47）は「都会に住む人にも森林の恩恵を意識してほしい」と意気込む。（共同通信＝野島奈古）札幌で生まれ育ち、森林との出合いは幼少期にさか