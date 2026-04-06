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○経済統計・イベントなど ２３：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ※日・日銀地域経済報告（さくらリポート） ※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，中国，香港，台湾市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：アンドＳＴ，カルラ，クリエイトＳ，ネクステージ，メディ一光Ｇ，ＷＮＩウェザ，不二越，壱番屋，薬王堂ＨＤ，オークワ，トー