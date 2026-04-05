花澤香菜が、ワンマンライブ＜HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”＞を開催することがついに決定した。9月12日（土）、KT Zepp Yokohamaにて開催。ライブタイトルの「Clematis（クレマティス）」の花言葉同様、心に響く一夜となるに違いない。チケットはオフィシャルファンクラブにて先行受付が開始となる。＜HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”＞【日時】2026年9月12日（土）開場 17:15 ／ 開演 18:00【会場】KT Zepp Yokoha