花澤香菜、9月にワンマンライブ＜Clematis＞開催
花澤香菜が、ワンマンライブ＜HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”＞を開催することがついに決定した。
9月12日（土）、KT Zepp Yokohamaにて開催。ライブタイトルの「Clematis（クレマティス）」の花言葉同様、心に響く一夜となるに違いない。チケットはオフィシャルファンクラブにて先行受付が開始となる。
＜HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”＞
【日時】
2026年9月12日（土）
開場 17:15 ／ 開演 18:00
【会場】
KT Zepp Yokohama
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6
【チケット】
・グッズ付き指定席 12,000円（税込）＋ドリンク代別途
・指定席 9,900円（税込）＋ドリンク代別途
※グッズ付きチケットのグッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。
※開場・開演時間および出演者は変更となる場合がございます。
※未就学児童入場不可 ※転売禁止
※車椅子をご利用のお客様は必ず事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。
・ファンクラブチケット先行受付ページ
https://hanazawakana-fc.com/special_contents/?id=48&contents_id=2
・ファンクラブチケット先行受付
申込受付期間 2026年4月5日（日）19:00 〜 2026年4月21日（火）23:59
抽選結果発表 2026年4月24日（金）19:00以降
支払手続期間 2026年4月24日（金）19:00 〜 2026年4月27日（月）23:59
※お一人様どちらか1券種2枚まで
主催・企画・制作：ポニーキャニオン
協力・運営：キョードー横浜
関連リンク
◆花澤香菜 オフィシャルサイト
◆花澤香菜 オフィシャルX
◆花澤香菜 オフィシャルInstagram
◆花澤香菜 オフィシャルTikTok