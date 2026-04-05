＜HANAZAWA KANA Live 2026 “Clematis”＞

【日時】

2026年9月12日（土）

開場 17:15 ／ 開演 18:00 【会場】

KT Zepp Yokohama

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6 【チケット】

・グッズ付き指定席 12,000円（税込）＋ドリンク代別途

・指定席 9,900円（税込）＋ドリンク代別途 ※グッズ付きチケットのグッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。

※開場・開演時間および出演者は変更となる場合がございます。

※未就学児童入場不可 ※転売禁止

※車椅子をご利用のお客様は必ず事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。 ・ファンクラブチケット先行受付ページ

https://hanazawakana-fc.com/special_contents/?id=48&contents_id=2

・ファンクラブチケット先行受付

申込受付期間 2026年4月5日（日）19:00 〜 2026年4月21日（火）23:59

抽選結果発表 2026年4月24日（金）19:00以降

支払手続期間 2026年4月24日（金）19:00 〜 2026年4月27日（月）23:59

※お一人様どちらか1券種2枚まで

主催・企画・制作：ポニーキャニオン

協力・運営：キョードー横浜