4月7日に最終回を迎える『東京P.D. 警視庁広報2係』より、主演の福士蒼汰らキャスト陣のクランクアップコメントが到着した。 参考：“続編は配信で”施策はアリかナシか？『ゴールデンカムイ』『教場』などから紐解く 本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーに