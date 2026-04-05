5日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、同日にAsue アリーナ大阪で開催されたSVリーグ男子第20節GAME2 広島サンダーズ戦にて、クラブ史上最多の来場者数7,839人を記録したと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 これまでのクラブ史上最多来場者数は、今シーズンのSVリーグ男子第9節GAME1 ヴォレアス北海道戦で記録した7,668人