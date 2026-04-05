高校を卒業してホッとしたのもつかの間、4月からの新生活に向けて、期待と少しの不安が入り混じっている方も多いでしょう。就職やアルバイトなどではじめて「お給料」を受け取る際、欠かせないのが自分名義の銀行口座の準備です。この春、ゆうちょ銀行などでは新社会人や学生の皆さんに向けた、「応援キャンペーン」を実施しています。せっかく新しく口座を作るなら、お祝いの特典がもらえるお得なタイミングを逃す手はありません