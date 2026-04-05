俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5日、第13回「疑惑の花嫁」が放送され、主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の正妻・慶（ちか）役で大河初出演を果たした女優の吉岡里帆（33）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄